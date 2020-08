Rheinland Klinikum im Rhein-Kreis Neuss : Pflegekräfte feiern ihr Examen

Rhein-Kreis „So ist 2020“: Unter besonderen Bedingungen haben die examinierten (Ex-)Schüler der Gesundheits- und Krankenpflege im Zeughaus ihre Zeugnisse entgegen genommen.

rschriften. Würdig gestaltete sich der Abschlusstag dennoch. 14 junge Fachkräfte der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 13 der Kinderkrankenpflege haben ihre dreijährige Ausbildung am BIG und in den Krankenhäusern des Rheinland Klinikums in Dormagen, Grevenbroich und Neuss erfolgreich abgeschlossen. Sie sind nun Fachkräfte im „Wachstumsmotor Gesundheitswesen“, der allein in NRW jeden siebten Arbeitsplatz besetzt, wie Martin Blasig, Geschäftsführer des Rheinland Klinikums, hervorhob.