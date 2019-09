Rheinland Klinikum : Erster Ausbildungsjahrgang in Neuss gestartet

Neuss Nur wenige Tage nach der Fusion der Kreiskliniken mit dem Neusser Lukaskrankenhaus zum Rheinland Klinikum Neuss ist der erste Ausbildungs-Jahrgang des neuen Klinikverbundes an den Start gegangen.

Im Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (BIG) in Neuss begrüßte Einrichtungsleiterin Sabina Slaughter 54 junge Frauen und Männer, die sich für einen Beruf in der Gesundheitsbranche entschieden haben. Immer beliebter wird dabei offenbar der vierjährige Kursus, in dem die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in Teilzeit möglich ist. Dieser ist mit 21 Teilnehmern der stärkste der insgesamt drei Kurse. Weitere 18 Auszubildende durchlaufen den gewohnten dreijährigen Kursus zum Gesundheits- und Krankenpfleger und 15 wollen Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erlernen.