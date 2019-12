Ausblick auf 2020 im Rhein-Kreis Neuss : Wirtschaft geht mit Sorgen ins neue Jahr

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat kurz vor den Feiertagen eine Analyse zur wirtschaftlichen Situation in der Region vorgelegt.

31 Prozent der Unternehmen im Rhein-Kreis befanden sich bei der vergangenen Konjunkturumfrage im Herbst noch in einer guten, nur 16 Prozent in einer schlechten Geschäftslage. „Obwohl die Lage der Wirtschaft im Jahr 2019 gut war, bewerten die Unternehmen die Geschäftslage inzwischen nicht mehr so gut wie noch zu Jahresbeginn“, so Steinmetz. Schließlich ist der Geschäftslageindex, also die Differenz von Positiv- und Negativ-Meldungen, im Jahresverlauf von 37 auf 15 Punkte gesunken. Die Analyse basiert auf eigenen Daten und auf amtlichen Statistiken für das Jahr 2019.