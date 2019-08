Bürgermeister Reiner Breuer : Zu Gast beim Diakoniewerk Neuss-Süd

Neuss Bürgermeister Reiner Breuer hat das Diakoniewerk Neuss-Süd besucht. Vorstand Rainer Küpper referierte über die Gründung und die heutige strukturelle Gliederung im Diakoniewerk Neuss-Süd als Träger von vier offenen Ganztagsschulen und informierte über erste Planungen für An- und Neubaumaßnahmen.

Gudrun Erlinghagen als Geschäftsführerin der evangelischen Jugendhilfe Neuss-Süd gGmbH berichtete über 18 Kindertagesstätten in Neuss und Kaarst. In diesem Zusammenhang wurde intensiv über die Situation in der Jugendhilfe mit einem stetig steigenden Bedarf an Plätzen für unter Dreijährige und die Situation an den offenen Ganztagsschulen diskutiert.