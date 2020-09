Kunst in Neuss : Wiener Architekt widmet sich japanischem Teehaus

Neuss Schon sein erster Besuch auf dem Gelände der Stiftung Insel Hombroich beeindruckte Leonhard Panzenböck nachhaltig. Nun erfüllt er sich seinen Traum: Ab Freitag, 4. September, stellt der Wiener auf diesem Gelände aus.

Die Arbeit in Neuss läuft in einigen Facetten ganz anders ab. Es sollen keine Wohnhäuser entstehen, sondern begehbare Skulpturen. Daher gibt es andere Vorschriften, die dem Gestalter einiges mehr an Freiraum bieten. Die Mischung aus beidem ist für den Architekten genau das richtige. Die Begeisterung für Architektur wurde ihm bereits in die Wiege gelegt.