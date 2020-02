Karnval : Prinzenpaare besuchen das „Etienne“

Neuss Freude in das Krankenhaus bringen: Das war die Mission von Prinzenpaar Bernd I. und Conny I. Breuer-Heck sowie Kinderprinzenpaar Phil I. Müskes und Lea I. Wallraff.

Und über diese willkommene Abwechslung freuten sich ganz besonders die Patienten des Johanna-Etienne-Krankenhauses. Nachdem im Foyer mit Musik und Tanz närrische Stimmung aufkam, gab es viele Orden und noch mehr Bützchen. Ausgezeichnet wurden Paul Kudlich, Geschäftsführer im „Etienne“, die Schwestern Josefa und Bernadette, Natalia Fernandez, Referentin für Marketing und Kommunikation, Timon Seidlitz, kaufmännischer Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums, sowie Claudia Müller-Claßen, Sekretärin der Geschäftsführung. Im Anschluss an die Feier zogen die Prinzenpaare mitsamt Akkordeonspieler in ausgewählte Patientenzimmer. Das positive Gefühl beruhte auch auf Gegenseitigkeit. „Wir sind besonders gern hierher gekommen. Schließlich haben wir nur die besten Erinnerungen an dieses Haus. Denn am 14. Februar 2015 habe ich unsere Tochter Franziska hier zur Welt gebracht“, erzählte Novesia Conny I. Ihr „Comeback“ sorgte für helle Begeisterung.