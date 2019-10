Brustkrebsvorsorge in Neuss : Krankenhäuser zeigen Flagge im Kampf gegen Brustkrebs

Neuss Oktober ist inzwischen auch „Pinktober“. Denn eine rosa Schleife, die „Pink Ribbon“, steht heute weltweit für den Kampf gegen den Brustkrebs, mahnt aber zugleich auch alle Frauen, von den angebotenen Vorsorgeuntersuchungen Gebrauch zu machen.

Überwiegend weibliche Mitarbeiter des Rheinland Klinikums streiften dazu pinke Jacke, T-Shirts oder Schals und bildeten – mit rosa Luftballons in den Händen, eine große Schleife. Sina Arndt, die Flexpool-Koordinatorin im Lukaskrankenhaus, hatte die Idee zu dieser fröhlichen Aktion vor ernstem Hintergrund. Die Krankenschwester war selbst von Brustkrebs betroffen und wirbt nachdrücklich dafür, dass auch jüngere Frauen die Vorsorge nutzen. Die Diagnose Brustkrebs trifft allein in Deutschland 70.000 Frauen jährlich. Je früher der Tumor entdeckt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Andere Mitarbeiter unterstützten das Anliegen, in dem sie in- und außerhalb des Dienstes eine rosa Schleife trugen. Sie tun das in der Hoffnung, so Lukas-Sprecherin Ulla Dahmen, dass sich der „Pinktober“ von Jahr zu Jahr weiter verbreitet.