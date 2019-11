Karneval in Neuss : Phil und Lea wurden feierlich proklamiert

Neuss Prinz Bernd und Novesia Cornelia (Breuer) blieben nicht lange die einzigen Tollitäten im Ornat. Eine gute Woche nach der feierlichen Prinzenproklamation im Zeughaus zogen die „Blauen Fünkchen“ im Marienhaus an der Kapitelstraße nach.

Die ersten Orden des nun amtierenden Kinderprinzenpaares gingen dann auch sogleich an den Bürgermeister sowie den Sitzungspräsidenten. Sie hatten mit der Hilfe ihrer stolzen Eltern nicht nur eine in Reimform vorgetragene Rede vorbereitet, sondern zeigten auch, dass wahre Gesangstalente in ihnen schlummern. Von der Aufregung der beiden vor ihrer Proklamation – ihrem ersten persönlichen Höhepunkt der Session war bei den beiden auf der Bühne nichts mehr zu spüren. „Ich wollte schon immer eine Prinzessin sein, weil ich viele Filme mit Prinzessinnen gesehen habe“, verriet Lea. Und ihre Mutter, fast noch aufgeregter als die Tochter, ergänzte: „Sie ist in den Karneval hineingeboren. Ich selbst bin von kleinauf in der Garde aktiv und habe nur in der Schwangerschaft pausiert.“ Lea mag vor allen Dingen das Tanzen, die Prinzenpaare und die vielen bunten Farben. In ihrer Freizeit trifft sie sich oft mit ihrer Freundin, meistens singen die beiden auch zusammen – nicht nur Karnevalslieder, sondern auch Songs ihrer Lieblingssängerin Namika.