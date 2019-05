Biwak der St.-Hubertus-Schützen-Gesellschaft : Dirk Reinsch und Audry Sinzig genießen ihr Königsamt in vollen Zügen

Neuss Beim Patronatstag 2018 hatte sich Dirk Reinsch, Leutnant im Zug Kreuzritter, gegen seinen Mitbewerber Stefan Schad vom Zug Zwölfender durchgesetzt. Beim traditionellen Hubertus-Königsbiwak wurde er nun mit seiner Lebensgefährtin Audry Sinzig als Königspaar gefeiert.

Natürlich auch, weil es vom Neusser Schützenkönig Bruno Weyand bis zu den Musikern des Bundesfanfarencorps Neuss-Furth jede Menge Orden zu verteilen gab. „Wir haben das Amt mit Freude angenommen, nun ein halbes Jahr das Königstum genossen und können kaum glauben, wo die Zeit geblieben ist,“ sagten die beiden und: „Es macht Spaß, in der Öffentlichkeit zu stehen, die uns als große Schützenfamilie schon ans Herz gewachsen ist. Und das wird sicherlich auch so sein, wenn wir gemeinsam das Neusser Schützenfest feiern werden und danach auch als Ex ein Teil der Geselligkeit bleiben. “ Dirk Reinsch ist ein waschechter Nüsser; hat im elterlichen Betrieb an der Marienstraße das Handwerk eines Heizungs-und Lüftungsbauers gelernt. Ein Beruf, in dem er heute selbständig ist und den Betrieb der Eltern weiterführt. Sein Hobby: Kite-Surfen und Skifahren.