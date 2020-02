Willibert Pauels und Jürgen Beckers zu Gast in Neuss : Karnevalisten reden über den Umgang mit der Angst

So kennen ihn viele: Willibert Pauels, alias „Ne Bergische Jung“. Im Gespräch mit Jürgen Beckers berichtete er von seiner Depression – und wie ihm in dem Neusser Fachkrankenhaus geholfen werden konnte. Foto: RP/Veranstalter

Neuss Sie stehen auf den Kleinkunstbühnen beziehungsweise in der Bütt und bringen Menschen zum Lachen.

Willibert Pauels alias „Ne bergische Jung“ und Jürgen Beckers, auch aus dem Fernsehen bekannt als Jürgen B. Hausmann, haben aber noch eine andere Gemeinsamkeit, die so gar nicht zu den beiden Frohnaturen zu passen scheint: Sie waren beide stationär im St.-Alexius-/St.-Josef-Krankenhaus wegen Depressionen in Behandlung. Im Rahmen der Reihe „Eine besondere Veranstaltung an einem besonderen Ort“ erzählten sie in der Kapelle des Krankenhauses an der Nordkanalallee frei von der Leber weg von dieser Lebenskrise.