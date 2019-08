Heimatfreunde Neuss : Wissenswertes über das Epanchoir

Neuss In Erinnerung an rund 210 Jahre zurückliegende Eröffnung des Wasserkreuzungsbauwerks Epanchoir am Nordkanal fanden sich jetzt mehr als 50 Teilnehmer an diesem Bauwerk ein.

Die Führung dieser Veranstaltung der Heimatfreunde Neuss hatte Klaus Karl Kaster. Eingehend und anschaulich erklärte er den Gästen dieses historische Bau- und Bodendenkmal in seiner ursprünglichen Bedeutung für den von Napoleon geplanten, aber nicht vollendeten Nordkanal.

(NGZ)