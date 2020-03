Nüsser Divergenten : Freundschaft statt Fremdenfeindlichkeit

Neuss Schützen anderer Hautfarbe und Religion gab es auch in anderen Zügen schon, aber nur vereinzelt, sagt Schützenpräsident Martin Flecken.

Erst der Grenadierzug „Divergenten“ um Oberleutnant Bert Römgens und „Spieß“ Niels Elsäßer hat den bunten Mix zum Prinzip erhoben. „Vielfalt bereichert“, ist ihr Thema – gerade in Zeiten, in denen rassistische Anschläge für Schlagzeilen sorgen. Die Divergenten setzen der Fremdenfeindlichkeit Freundschaft entgegen und luden am Wochenende in den Jugendtreff Offene Tür Barbaraviertel ein. „Vielfalt muss man unterstützen“, erklärte Schützenkönig Kurt Koenemann sein Kommen, Bürgermeister Reiner Breuer, selbst spätberufener Schütze, freut sich, „dass die Divergenten vergangenes Jahr den Mut hatten, mitzumachen.“ Gemeinsames Feiern überwinde vermeintliche Fremdheit, sagte Flecken, und für diese Feier fuhren die Zugmitglieder deutsche, griechische, tamilische, israelische und kamerunische Spezialitäten auf.