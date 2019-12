Unternehmer aus Neuss : Olaf Ziegs führt Wirtschaftsverband in der Region Köln-Bonn

Olaf Ziegs bleibt Vorstandsvorsitzender des Verbands. Foto: Ingrun Sauer

Neuss/Köln Der Neusser Unternehmer Olaf Ziegs, Geschäftsführer der in Köln ansässigen „Z Plus M die Marketing Agentur“, tritt seine dritte Amtszeit als Vorsitzender des Interessenverbands „Die Familienunternehmer“ im Regionalkreis Metropolregion Köln-Bonn an.

Bei der Jahreshauptversammlung des Wirtschaftsverbands wurde der 46-Jährige in der Wolkenburg Köln zum dritten Mal in Folge in dieses Amt gewählt. Ziegs engagiert sich bereits seit 15 Jahren bei dem Wirtschaftsverband. 2014 wechselte er von seiner Position als Vorsitzender des Schwesterverbandes „Die jungen Unternehmer“ im Regionalkreis in die Führungsetage von „Die Familienunternehmer“.

Er organisiert zahlreiche Veranstaltungen wie zum Beispiel die Gala der Wirtschaft auf Schloss Bensberg oder den Kölner Polit-Talk. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung fand ein Polit-Talk inklusive einer Feierstunde zum 70-jährigen Bestehen von „Die Familienunternehmer“ statt.

Mit dabei war auch der Neusser Unternehmer David Zülow (Zülow AG), der NRW-Landesvorsitzender von „Die Familienunternehmer“ ist. Die Kölner Oberbürgermeistein Henriette Reker tauschte sich mit den Unternehmern aus.

(NGZ)