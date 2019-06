Lionsclub Neuss-Obertor : Hilfe für bedürftige Kinder

Neuss Auf schnellen Rollen war jetzt die Sternenlicht-Revue auf Einladung des Lionsclub-Hilfswerks Neuss-Obertor in Neuss unterwegs.

In atemberaubendem Tempo fuhren die 35 Kinder und jugendlichen Darsteller der Revue in sehenswerten Kostümen zu eingängigen Melodien durch die abgedunkelte Aula der Janus-Korczak-Gesamtschule und begeisterten das Publikum aller Altersklassen. Sternenlicht-Revue – das sind zurzeit knapp 30 Kindern und Jugendliche zwischen sechs und 22 Jahren, die allesamt große Fans des Musicals „Starlight Express“ sind. Mit großem Engagement, Ehrgeiz und auch viel Spaß eifern sie ihren großen Vorbildern in Bochum nach. Gegründet wurde die Revue 1996.