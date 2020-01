Geschäftsaufgabe in Neuss : Beutler kann jetzt Urlaub machen

Joachim Beutler gibt sein Optikfachgeschäft auf der Furth auf. Foto: Andreas Woitschützke/Andreas Woitschüzke

Nordstadt Zum 1. Februar schließt Joachim Beutler sein Fachgeschäft an der Further Straße. Das Ladenlokal wird auch vorerst wohl leer bleiben, denn von einer Nachvermietung weiß Beutler nichts.

Zwölf Jahre nacheinander hat Joachim Beutler keinen Urlaub machen können. Bei einem Zwei-Mann-Betrieb gehe das nicht, sagt der gelernte Augenoptiker-Meister, der nun einiges nachholen kann. Denn zum 1. Februar schließt er sein Fachgeschäft an der Further Straße, das vor mehr als 50 Jahren unter dem Namen „Optik Gottwald“ gegründet und vor 22 Jahren von ihm übernommen worden war. Nächstes Projekt: „Ich habe mir ein altes Segelboot gekauft, das am Ijsselmeer liegt.“ Endlich Urlaub.

Beutlers Mitarbeiterin, die sich nach mehr als 20 Jahren im Betrieb neuen Aufgaben zuwendet, ist schon weg. Das Ladenlokal Further Straße 86 hat er so gut wie ausgeräumt. Es wird auch vorerst wohl leer bleiben, denn von einer Nachvermietung weiß Beutler nichts. Er hätte es ja gerne gesehen, wenn sein eigenes Unternehmen fortgeführt worden wäre, sagt er. Aber trotz aller Versuche sei es nicht gelungen, einen Nachfolger zu finden. Für einen jungen Meister in seinem Handwerk sei ein kleines Fachgeschäft wie „Optik Gottwald“ wohl nicht mehr attraktiv, vermutet er.

Für Beutlers Kunden soll die Schließung aber keinen Nachteil bedeuten. Sie werden von der Firma Optik Mellentin weiterbetreut, sagt Beutler. Der Optiker an der Neustraße habe nicht nur die Kundendaten übernommen (was den Kunden in einem Anschreiben mitgeteilt worden sei), sondern auch deren Garantieansprüche.

Beutler wurde in Krefeld geboren, lebt aber bereits seinem 22. Lebensjahr in Neuss. Er lernte sein Handwerk bei einem Optiker in Dormagen, war dann drei Jahre Geselle bei „Optik Gottwald“, bevor er die Meisterprüfung ablegte und sich – nach einigen Berufsjahren in Kaarst – auf der Furth selbständig machte. -nau

