Heimatverein Reuschenberg : Die Lobbyarbeiter für die Gartenvorstadt in Neuss

Der Heimatverein fühlt sich in besonderer Weise dem Baummuseum „Arboretum“ verbunden, wo in diesen Tagen der Frühling Einzug hält. Führungen durch diese grüne Oase gehören zum Jahresprogramm. Foto: Christoph Kleinau (-nau)

Neuss Der Heimatverein Gartenvorstadt Reuschenberg sucht noch stärker den Schulterschluss mit Schulen und Kindergärten im Ort. Das Ziel sei, noch mehr Reuschenberger anzusprechen und einzubinden, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Jörg Geerlings am Rande der jüngsten Mitgliederversammlung.

Eine auch finanziell große Aufgabe hat sich der Verein in diesem Jahr vorgenommen – fünf Bänke sollen an verschiedenen Standorten aufgestellt werden. Zudem möchte man gern nach dem Vorbild der Bürgerstiftung Neuss Strom- und andere Kästen durch einen Anstrich verschönern. Natürlich ist auch wieder ein großer Jahresausflug geplant. Es geht am 16. Mai zum Schloss Walbeck am Niederrhein mit anschließendem Besuch der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Als „Spargelfahrt“ ist dieser Ausflug im Jahresprogramm betitelt. Da weiß jeder, was er erwarten darf.