Schultheater in Neuss : Eine Zeitreise in die Vergangenheit

Neuss Gangster, Rapper, Steinzeitmenschen und viele Tanzeinlagen bescherten den Zuschauern der Aufführung des Projekturses Theater der Gesamtschule an der Erft auf der Bühne des Theaters am Schlachthof einen unterhaltsamen Abend.

Gemeinsam forschen sie an der Entwicklung einer Zeitmaschine, um in die Zukunft reisen zu können. Tatsächlich gelingt es den Brüdern, eine Zeitmaschine zu entwickeln, allerdings führt diese sie nicht in die Zukunft, sondern mit ihren Begleitern in die verschiedenen Epochen der Vergangenheit. Auf ihrer letzten Station, dem New York der 1920er Jahre, erleben sie neben beschwingtem Vergnügen in Nachtclubs auch brutale Gangster in den Hinterzimmern.