Gastronomie in Neuss : Gaststätte „Am Bastianes“ hat wieder geöffnet

Gastronomie in Neuss

Neuss Der letzte Handgriff ist bei der Inneneinrichtung zwar noch nicht getan, doch Sabine Tuna hat sich schon akklimatisiert an der Sebastianusstraße.

Am 11. September dieses Jahres hauchte die 51-Jährige der Gaststätte „Am Bastianes“ neues Leben ein. Sabine Tuna bezeichnet sich selbst noch als „gastronomischen Frischling“, so war das „Café Black“ in der Nähe vom Meererhof, das sie zuletzt führte, ihre erste Station hinter der Theke. Zuvor war sie zehn Jahre lang als Tagesmutter aktiv. Das „Am Bastianes“ hatte sie bereits seit rund zwei Jahren im Blick, wie sie sagt – nun hat es endlich geklappt.