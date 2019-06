Further Schützenfest : Ein Ständchen für Mitarbeiter und Patienten

Neusserfurth Nachdem das Johanne-Etienne-Krankenhaus 1968 seinen Betrieb am Hasenberg aufgenommen hatte, hatte der damalige Major der Gesellschaft Schützenlust, Dieter Hochhausen, die Idee, dort jedes Jahr zum Further Volks- und Heimatfest ein Platzkonzert für die Patienten und Mitarbeiter zu geben.

In diesem Jahr unterhielten die Musikkapelle Rheinklänge und das Tambourkorps Gut Klang die Menschen zum 50. Mal. „Das 50. Platzkonzert ist schon ein besonderes Ereignis“, betonte Schützenlust-Major Michael Hennesen, der gemeinsam mit Präsident Jochen Hennen und dem amtierenden Königspaar Heinz-Josef I. und Ursula Bittner die begeisterten Zuhörer an diesem Vormittag begrüßte. Das Platzkonzert am Krankenhaus ist fester Bestandteil des Festes der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft. Und so bedankten sich die Schützen mit einem eisernen Wappen ihrer Bruderschaft, das jetzt einen prominenten Platz im Gebäude gefunden hat, und Blumen für das medizinische Personal. Stellvertretend für alle Patienten wurde auch einer Patientin im Rollstuhl ein Blumenstrauß überreicht.