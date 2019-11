Ahmed Mohamed arbeitet in Neusser Kanzlei : Vom Flüchtling zum Steuerfachangestellten

Neuss Mit Zahlen kennt er sich aus. Ahmed Mohamed (30) studierte Buchhaltung und Rechnungswesen. Dann kam er mit dem Regime in Konflikt und verließ 2014 sein Heimatland Ägypten. Der Beginn einer modernen Odyssee: Über Russland kam er nach Estland.

Über 50 Bewerbungen verschickte er, zu vier Vorstellungsgesprächen wurde er eingeladen. Bei der Kanzlei SHWP in Neuss bekam er dann den Zuschlag für eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten. „Er ist hervorragend qualifiziert durch sein Studium in Ägypten, die Buchhaltung dort ist mit unserer vergleichbar. Von seinem Auftreten her war er einfach der Beste der Bewerber. Er ist sehr offen und motiviert“, erklärt Carsten Wardemann von der Kanzlei SHWP, der Ahmed schon bei seinen Praktika kennengelernt hatte. Eine stressige Zeit für den Mann aus Ägypten: den halben Tag arbeitete Ahmed Mohamed in der Kanzlei, dann vier Stunden Deutschunterricht beim IIK in Düsseldorf und nachts Vokabeln und Grammatik pauken. Dann hieß es nur noch auf die Arbeitserlaubnis warten, die etwas verspätet eintraf, so dass er seine Ausbildung zum 1. September beginnen konnte.