Vereinsticker aus Neuss : Eine Auszeichnung und viele kleine „Könige“

Der Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) hat Josef Schütz für sein Engagement im KKV Novesia die höchste Auszeichnung verliehen, die der Verband zu vergeben hat: die Dr.-Friedrich-Elz-Plakette.

Schütz war schon unter den Kriegsheimkehrern, die sich wieder im – damals so bezeichneten – Katholisch-Kaufmännischen Verein zusammenfanden. Als der KKV Novesia in 2008 am Rande der Auflösung stand, war es Josef Schütz, der Leitungsaufgaben übernahm. Im Vorstand kümmerte er sich besonders um die Programmgestaltung. Und als der Schatzmeister sein Amt niederlegte, übernahm Schütz auch noch die Verwaltung der Finanzen. Die Überreichung der hohen Auszeichnung den Diözesanvorsitzenden Herbert Süß war die große Überraschung der Generalversammlung