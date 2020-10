Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss (DAGN) : USA-Freunde feiern Deutsch-Amerikanischen Tag

Neuss Die ersten deutschen Auswanderer in die USA kamen laut Überlieferung aus dem heutigen Rhein-Kreis Neuss. Daran wurde jetzt erinnert, als die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss den Deutsch-Amerikanischen Tag gefeiert hat.

Vielleicht hatte Ronald Reagan nie etwas vom Rhein-Kreis Neuss gehört, als er 1983 die Tradition des Deutsch-Amerikanischen Tages wiederbelebte. Aber der Feiertag, der jährlich am 6. Oktober begangen wird, erinnert an die Gründung der Stadt Germantown im US-Bundesstaat Pennsylvania durch deutsche Auswanderer im Jahr 1683. Und diese Auswanderer kamen der Überlieferung zufolge aus Lank-Latum, das heute zu Meerbusch gehört. Daran erinnerte Thomas Schommers, Vorsitzender der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft Neuss (DAGN), jetzt anlässlich der Feier des Deutsch-Amerikanischen Tages.

Unter den Gästen in der Wyn-World – corona-bedingt musste das Treffen in kleinerem Rahmen erfolgen – war unter anderem Bürgermeister Reiner Breuer. Ursprünglich war der Deutsch-Amerikanische Tag ein bedeutender Feiertag in den USA, da viele Auswanderer aus Deutschland kamen. Mit Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wurde er abgeschafft, bis US-Präsident Ronald Reagan ihn wieder einführte.