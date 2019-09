Einrichtung aus Neuss : Auszeichnung für das Memory-Zentrum

Neuss Beim Symposium „Pflegende Angehörige stärken“ des Landesverbandes der Alzheimer Gesellschaften NRW ist das Neusser Memory-Zentrum ausgezeichnet worden.

Bei der Feierstunde im Landtag ehrten der Verein Alzheimer NRW und die Neurax-Foundation die Neusser Selbsthilfegruppe für Menschen mit Demenz als Gewinner des „Preises für Engagement in der Demenzselbsthilfe“. Gemeinsam mit Betroffenen aus der Selbsthilfegruppe nahm Initiator Manfred Steiner den Preis in Düsseldorf entgegen. „Wir wollten Menschen in der Anfangsphase einer Demenz eine Möglichkeit geben, miteinander in den Austausch zu gehen über alles, was auf sie nach der Diagnose einstürmt“, sagte der Sozialpädagoge.