Meerbusch : Maimarkt in Osterath

Neuss In Meerbusch-Osterath öffnet am Sonntag der Maimarkt. Insgesamt bieten Händler an 90 Ständen von 11 bis 18 Uhr ihre Waren an, darunter auch Ausgefallenes wie handbemalte Holzpfosten, Windspiele oder Lederwaren. Auch Spargel und Erdbeeren fehlen an diesem Tag nicht - ortsansässige Bauern verkaufen die Lebensmittel auf dem Markt. Doch nicht nur an den Marktständen können die Besucher einkaufen - auch die Osterather Einzelhändler haben am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet und laden zum Bummeln ein. Das Osterather Fest findet auf den Straßen Bömmershofer Weg, Hochstraße, Kirchplatz, Kaarster Straße und Meerbuscher Straße statt.

Außerdem gibt es auf dem Kirchplatz ein Bühnenprogramm mit zahlreichen Liveacts, HipHop und Streetdance.

(NGZ)