Tanzsportgemeinschaft Quirinus Neuss : Lateinformation gibt Einblicke in einen Turniertag

Das Team-Foto nach der Siegerehrung hat bei Turnieren eine lange Tradition. Foto: Tanzsportgemeinschaft Quirinus

Neuss Die Formationsgemeinschaft TTC Mönchengladbach-Rheydt/TSG Quirinus Neuss begeistert bei Wettkämpfen immer wieder mit ihrem Können. Jetzt haben die Tänzer mit der Kamera festgehalten, wie ein Turniertag - in diesem Fall in Leverkusen - abläuft. Nach der Anfahrt ging es erst mal in die Sportkleidung und raus in die Halle, denn vor einem Turnier hat jede Mannschaft die Gelegenheit, die Tanzfläche kennen zu lernen. Ehe der erste Tanzschritt folgte, brachte die Lateinformation ihren Kreislauf mit einem Aufwärmprogramm in Schwung: Laufen, Aerobic und Stretching bereiteten so auf die sportliche Leistung vor.

In Leverkusen - und das ist die Ausnahme - lag kein typisches Tanzparkett, die Tänzer lernten die Fläche als Basketball-Feld kennen, das jedoch abgegrenzt war. Trainerin Nadine Chifari hatte ein waches Auge, um das Team in eine geschlossene Form zu bringen. Nach dieser sogenannten Stellprobe wurde abseits auch noch einmal an Feinheiten trainiert. Nichtsdestotrotz sorgte die Videoanalyse in der Kabine für den Blick von außen, das Team sah sich selbst und bekam einen Eindruck, was beim Turnier noch verbessert werden kann.

Damit aus der Mannschaft eine lateinamerikanisch anmutende Einheit wird, legte unter anderem Trainerin Nadine beim Styling Hand an. So legte sich die Formation ein geschlossenes Aussehen zu und präsentierte sich den Zuschauern und Wertungsrichtern erstmalig bei der Vorstellung der Mannschaften. Anschließend bereitete sich die Formation in der Kabine mental auf ihren Tanz vor. Der mentale Durchgang dient dazu, dass alle fokussiert den Wettkampf bestreiten.



Danach ging es raus auf die Tanzfläche. Nach der Siegerehrung posierte das Team schließlich erleichtert für Fotografen - das hat Tradition bei Turnieren.

(NGZ)