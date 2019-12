Kultur- und Heimatfreunde : Zonser schmücken Tannen in der Altstadt

Zons Seit vielen Jahren stellen die Kultur- und Heimatfreunde Stadt Zons zum 1. Advent einen Tannenbaum auf und richten diesen festlich her.

Karl Kress, Vorsitzender der Heimatfreunde, die in diesem Jahr den Heimatpreis der Stadt Dormagen erhalten hatten, hat das Jahresprogramm 2020 erstellt und konnte dabei einige Anregungen der Mitglieder einbauen. So findet am Mittwoch, 8. Januar, ab 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus der Stammtisch mit einem Jahresrückblick 2019 statt. Am Mittwoch, 12. Februar, wird es dann mit dem karnevalistischen Stammtisch (gerne im Kostüm) ab 19.30 Uhr im Stammlokal Herberts jeck bei den Heimatfreunden.