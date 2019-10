Im Romaneum Neuss : Konzert der Musikschul-Dozenten

Neuss Die Reihe der Musikschule soll fortgesetzt werden – vielleicht mit anderem Namen.

„Lehrkräfte live in Concert“ sah zunächst Ruth-Maria Kosow (Violine) und Arthur Jogerst (Klavier). Sie spielten Wolfgang Amadeus Mozarts Duosonate G-Dur (aus Opus II), das dieser seiner Schülerin Josepha von Aurnhammer gewidmet hatte: „Die Fräulein ist ein Scheusal, spielt aber zum Entzücken.“ Ganz ähnlich, nämlich „entzückend“, spielte auch Ruth-Maria Kosow, zuverlässig am Flügel von Arthur Jogerst begleitet. Im zweisätzigen Duo konnte besonders das Thema mit sechs Variationen gefallen, auch weil es makellos musiziert wurde.

An diese Stimmung knüpfte das Violoncello (Joana Rini Kröger) an im ersten Satz des „Trio élégiatique d-Moll“ von Sergej Rachmaninoff. Dieses monumentale Klaviertrio, sein bestes Kammermusikwerk, ist dem Andenken Tschaikowskys gewidmet. Die hoch expressive Musik variiert in Tempo und Ausdruck vielfach. Während der anspruchsvolle Klavierpart (Markus Dominici) einen hoffnungsvollen orthodoxen Choral intoniert, verzweifeln Violine (Maria Suwelack) und Violoncello in wild-romantischen Tremoli. Der erste Satz der Elegie endet in sanfter Ruhe, von den drei Dozenten wunderbar zelebriert.