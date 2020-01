KG Gohrer und Broicher Turfgrafen : Familiensitzung am Sonntagnachmittag

Familiensitzung am Sonntagnachmittag

Gohr Jedes Jahr stellen die 180 Mitglieder der KG „Gohrer und Broicher Turfgrafen“ ein tolles, abwechslungsreiches Programm mit eigenen Kräften auf die Bühne, so auch wieder am 1. und 2. Februar im beheizten Festzelt auf dem Gohrer Schützenplatz.

Die Samstagssitzung startet am 1. Februar um 19 Uhr. Um auch den jüngeren Jecken und den Senioren die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, haben die Turfgrafen im vorigen Jahr etwas Neues ausprobiert: Die Sonntagssitzung beginnt bereits um 15 Uhr und wird ausdrücklich als „Familiensitzung“ deklariert. Bei dieser Sitzung am 2. Februar gibt es auch einen kleinen Imbiss, und so können sich die Besucher mit Kaffee, Kuchen, Würstchen zu fairen Preisen stärken, damit das Schunkeln und Feiern nicht zu sehr die Kräfte schmälert.