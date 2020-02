Katholische Kirche Neuss-Süd : Die „Osterkirche“ als Begleiter durch die Fastenzeit

Erfttal/Rosellen Bei der Vorbereitung auf Ostern werden die katholischen Christen im Neusser Süden in diesem Jahr in den Kirchen auf Vertrautes, aber auch auf Neues treffen.

Das Neue an der Osterkirche sei die Fokussierung der Angebote für Kinder und Familien in einer Gemeinde in jedem Seelsorgebereich des Sendungsraums, in der dann viel Zeit in die Vorbereitung investiert werde: in St. Peter Rosellen und in St. Cornelius Erfttal. Die übrigen Gemeinden könnten sich dann mehr auf die Erwachsenen und auf diejenigen, die traditionellere Gottesdienste bevorzugen, konzentrieren. So werden in der Karwoche St. Peter Rosellen und St. Cornelius Erfttal zu Schwerpunkt-Kirchen erklärt. Dort werden die Gottesdienste von Palmsonntag über Gründonnerstag und Karfreitag bis zur Osternacht auf besondere Weise gemeinsam gefeiert. Darüber hinaus gibt es in den katholischen Kirchen in Norf, Hoisten, Grimlinghausen, Gnadental und Erfttal an den Sonntagen in der Fastenzeit Familienmessen.