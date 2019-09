Inhaberwechsel in Kaarst : Burkhardt übernimmt die „Wäschetruhe“

Melina Burkhardt beerbt Margit Hagen als Inhaberin der „Wäschetruhe“ im Maubiscenter. NGZ-Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Die Zeit des Umbaus ist vorbei: Die Wäschetruhe Hagen erstrahlt in neuem Glanz und wurde am 31. August wieder eröffnet. Zugleich wurde ein Generationswechsel vollzogen: Die 23-jährige Melina Burkhardt wagt den Sprung in die Selbstständigkeit und hat das Fachgeschäft von Margit Hagen (67) übernommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Für Melina Burkhardt ein entscheidender Schritt: „Es gibt viele Leute, die hinter mir stehen und mich unterstützen“, sagt die gelernte Maßschneiderin.

Seit 2018 hatte sie immer mal wieder im Laden ausgeholfen und seit Anfang 2019 komplett dort gearbeitet. Nun freut sie sich auf die neue Aufgabe in der komplett umgestalteten Wäschetruhe: Boden, Decke und Mobiliar leuchten in hellen Farben und sind anders angeordnet. Dadurch wirkt der Geschäftsraum optisch größer. Zudem wurde die Höhe voll ausgenutzt – die Schränke erstrecken sich bis unter die Decke. Dessous, Nachtwäsche und Bademoden präsentieren sich ebenfalls in neuer Anordnung und Schubladen aus Glas erlauben Blicke auf exklusive Unterwäsche. Burkhardt hat das bewährte Sortiment von Margit Hagen beibehalten. Die Programme der Bademoden und Nachtwäsche sollen aber in Zukunft noch erweitert werden. Neu ist eine zweite Umkleidemöglichkeit.