Kaarst Mit ihrem Glücksrad haben Friseur Franc Braun und sein Team am Kaarst-Total-Wochenende 550,50 Euro eingenommen und an das Kaarster Hospiz gestiftet.

Am Freitag wurde das Geld an den Vorstand des Hospiz, vertreten durch Konrad Wilms und Eva Hoffmann, übergeben. An dem Glücksrad konnten Gutscheine für Haarschnitte und Stylings gegen eine Spende gewonnen werden.