Artilleriekorps Holzheim : Junge Leute auf der Kanone

Neuss Das Artillerie-Corps Holzheim, aktuell jüngstes Korps im Regiment des Bürgerschützenvereins Holzheim, wächst. "Beim Schützenfest im vergangenen Jahr sind bereits zwei junge Nachwuchs-Artilleristen auf der Kanone mitgefahren. In diesem Jahr könnten es möglicherweise mehr sein", erklärt der Vorsitzende José Alves de Sousa. Wie der Artillerie-Vorsitzende in der jüngsten Hauptversammlung des Korps - kurz vor dem Vogelschießen am kommenden Donnerstag - betonte, sei das mit dem Bürger-Schützenverein so abgesprochen gewesen. Man versuche, auf diesem Wege neue Mitglieder an das Holzheimer Schützenwesen heranzuführen, sagte er. Voraussetzung für diese Maßnahme ist, dass keine Konkurrenz zu den Edelknaben entsteht. Daher müssen die Jugendlichen, die sich dem Artilleriekorps anschließen, älter als zwölf Jahre sein.

Alves de Sousa erinnerte in seinem Jahresbericht an ein erfolgreiches Auftreten beim Schützenfest im vergangenen Jahr, gelungene Veranstaltungen wie Biwak, Herbstfest und Weihnachtsfeier. Schatzmeister Josef Clören erhielt Beifall für eine gute Buchführung und ein leichtes Plus in der Kasse. Konsequenz der guten Arbeit: Der gesamte Vorstand samt Eventmanager Ronald Schröder wurden einstimmig wiedergewählt. (ho-)

(NGZ)