Jugendamt in Neuss : Schon 500 Willkommensbesuche seit dem Start

Neuss Die neuen Willkommensbesuche der Stadt gibt es jetzt seit rund sechs Monaten. Nun stand schon der 500. vor der Tür.

Der kleine Justus hatte zwar mehr Augen für seine Mama Sarah, doch Papa Ralph Schmitz nahm die Willkommenstasche der Stadt Neuss strahlend entgegen. Jedes Familienmitglied soll etwas Passendes darin finden. Darauf wird bei der Zusammenstellung geachtet. Unter anderem enthält die Willkomenstasche einen Greifball, ein Kuscheltier, eine Trinkflasche, einen Waschhandschuh der Sparkasse Neuss mit Fünf-Euro-Gutschein für das erste Konto und einen Gutschein für einen Krabbelkurs. Dazu noch jede Menge Informationen vom Jugendamt, zum Kita-Navigator, viele Kontaktadressen und Broschüren zu allen möglichen Themen, wie etwa Schlafen, der erste Brei, Sprechen lernen sowie zur allgemeinen Entwicklung des Kindes und vieles mehr. Es soll möglichst alles abgedeckt werden, was Eltern beschäftigt und den Start in den neuen Lebensabschnitt mit Kind erleichtern kann.

In lockerer Atmosphäre plauderten Bürgermeister Breuer und Lisa Kohlhepp vom Jugendamt mit den Eltern von Justus über die ersten sechs Wochen und ihr neues und natürlich durchaus aufregendes Leben. Sarah Schmitz erzählte, dass sie erst spät von der Schwangerschaft erfuhren und in wenigen Monaten alles für die Geburt und den Neuankömmling organisieren mussten. Jetzt laufe alles bestens, der kleine Justus schlafe schon fast nachts durch. Sehr interessiert folgten Sarah und Ralph Schmitz auch den persönlichen Erfahrungen von Bürgermeister Reiner Breuer. Fachmännisch erklärte er, was man in Krabbelkursen eigentlich macht und dass er heute noch Kontakt zu Eltern aus der früheren Pekip-Gruppe hat, obwohl seine Tochter schon volljährig ist. Die Willkommensbesuche der Stadt gibt es seit März 2019 und sind ein freiwilliger und kostenfreier Service der Stadt für alle Eltern von Neugeborenen in Neuss. Kurz nach der Geburt bekommen die Eltern Post von Lisa Kohlhepp oder einer Kollegin vom Jugendamt, die die Willkommensbesuche organisieren. Die Eltern können dann einen passenden Wunsch-Termin für einen Besuch zu Hause auswählen.