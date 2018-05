Sinsteden: Jugend musiziert im Kulturzentrum

Neuss

Mit den Preisträgern des Wettbewerbs "Jugend musiziert" hält die Jugend Einzug in die Konzertreihe "Sinstedener Klassik". Sie spielen am Sonntag, 13. Mai, um 16 Uhr im Kreiskulturzentrum in Rommerskirchen-Sinsteden (Grevenbroicher Straße). Die Mitwirkenden sind alle Schüler der Musikschule Rhein-Kreis Neuss. Sie haben sich über Monate auf den größten deutschen Musikwettbewerb vorbereitet. Für manche ist dieser Wettbewerb auch noch nicht zu Ende, denn um Pfingsten findet in Lübeck die Bundesausscheidung statt, die höchste Stufe. Die Besucher können sich auf ein kurzweiliges Programm freuen, denn alle jungen Musiker spielen jeweils ein Stück aus ihrem Repertoire. Es geht quer durch alle Epochen und Stile der Musikgeschichte. Eintritt frei.