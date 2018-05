Jugend-Begegnung : Irun und Saint-André

Dormagen Beim C-Jugendturnier der SV Rheinwacht in Stürzelberg belegten die Gäste aus Spanien den ersten Platz. Auf Einladung der Deutsch-Hispanischen Gesellschaft (DHG) nahm bereits zum zweiten Mal eine Mannschaft von Club Deportivo Behobia aus der baskischen Stadt Irun an dem traditionellen Sportereignis im Rheindorf teil. "Irun ist mit 61.000 Einwohnern fast genauso groß wie Dormagen und liegt malerisch zwischen Pyrenäen und Atlantik direkt an der spanisch-französischen Grenze", sagt DGH-Geschäftsführerin Lucie Heydt. Den Kontakt zum baskischen Verein hatte die DHG bei einer Reise geknüpft. Jetzt freuten sich die Spanier erneut über die gastfreundliche Aufnahme in Stürzelberg.

Im Zeichen der internationalen Begegnung stand das Pfingstwochenende auch für die Jugend-Fußballer des VdS Nievenheim. Aus der französischen Partnerstadt Saint-André hatte der Verein die Einladung zu einem Turnier erhalten. "Es war ein schönes Wochenende mit sehr guten Spielen", so Trainer Peter Rentergent. Die Nievenheimer B-Jugend schoss in dem Turnier die meisten Tore und erzielte mit 7:0 auch den höchsten Sieg. Für einen Platz unter den ersten Drei reichte es am Ende trotzdem nicht, der VdS wurde Fünfter. Ermöglicht wurde die Begegnung durch die Unterstützung des "Vereins der Freunde von Saint-André" und des städtischen Fachbereichs für Bürger- und Ratsangelegenheiten.

(NGZ)