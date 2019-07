Initiative Dormagen : „Dormagen Inside“ zur Gesundheit

Dormagen Das 30. Business-Treffen „Dormagen Inside“ war wieder gut besucht.

(cw-) Das 30. Business-Treffen „Dormagen Inside“ war wieder gut besucht. Dieses Mal stand das Thema Gesundheit im Mittelpunkt des Treffs im Bullenstall des Klosters Knechtsteden. „Wir möchten das Augenmerk vor allem auf das breite Spektrum der medizinischen Versorgung und das Gesundheitswesen in Dormagen lenken“, erklärte Thomas Merbeck, Vorsitzender des Veranstalters, der Initiative Dormagen. So waren bei der Zusammenkunft von wirtschaftlich und gesellschafts-politisch aktiven Gästen besonders viele Ärzte und Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen vertreten. Unter ihnen Patricia Mebes, Geschäftsführerin des Kreiskrankenhauses Dormagen, und der Arzt Peter Tosetti, der in das neue Gesundheitszentrum am Augustinushaus zieht. Zahlreiche weitere Gäste nutzten die Gelegenheit, in geselliger Runde über viele Dormagen-Themen zu sprechen.