"klartext" Mit Norbert Lammert: Indizien für eine politische Zeitenwende

Neuss Die Neusser kennen Norbert Lammert. Das belegen die Interviews mit Passanten im Hauptstraßenzug, mit denen der Bundestagspräsident a.D. gestern seinen rund 300 Zuhörern im S-Forum der Sparkasse vorgestellt wurde. "Sehr sympathisch, wie der seine Schäfchen zusammenhält", urteilte eine nette ältere Dame über den Bochumer. Doch der war nicht als "Dompteur" gefragt, der er in seinem zuletzt ausgeübten Amt auch sein musste, sondern als Analytiker der politischen Lage.

"Deutschland vor einer politischen Zeitenwende?" war die Frage, mit der ihn Sparkasse, IHK Mittlerer Niederrhein und die Unternehmerschaft Niederrhein als Veranstalter der Reihe "Klartext" herausgefordert hatten, doch eine abschließende Antwort wollte der 69-Jährige den Historikern überlassen. Es gebe aber den "begründeten Verdacht" dafür, sagte der Politiker mit Blick auf Globalisierung und Digitalisierung: "Nationalstaaten verlieren zunehmend das, was sie für ihre Kernkompetenz gehalten haben: Herren ihrer eigenen Angelegenheiten zu sein".

Bevor Michael Bröcker, Chefredakteur unserer Zeitung und gestern Interviewpartner Lammerts, diesem das Wort gab, forderte er von den Gastgebern eine Einschätzung der Tagespolitik ein. "Europa gerät aus den Fugen und Deutschland war nicht da", nannte Ralf Schwarz von der Unternehmerschaft Niederrhein das größte Risiko in den Monaten der Regierungsbildung auf Bundesebene. Und Sparkassenvorstand Volker Gärtner konnte zur Frage der Digitalisierung auch in seiner Branche gleich an Hermann Gröhe im Zuhörerraum verweisen, der die Nachricht mitgebracht hatte, dass die Regierung dazu eine Enquete-Kommission einrichten wird.