Hotel in Neuss erhält Bestnote : Nummer eins der nachhaltigen Hotels

Das Team des Hotels Holiday Inn freut sich über die Auszeichnung als bestes "Green"-Hotel Deutschlands. Foto: Holiday Inn Neuss

Neuss Das Hotel Holiday Inn an der Anton-Kux-Straße ist das beliebteste nachhaltige Hotel in Deutschland. So sehen es jedenfalls mehr als 4800 Gäste und Besucher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Diese haben im Rahmen einer jährlichen Abstimmung unter etwa 300 Hotels ihre Lieblingshäuser gewählt und dem Holiday Inn Düsseldorf-Neuss ihre Stimme gegeben. Das Besondere: Es handelt sich bei diesen Hotels ausschließlich um qualitätsgeprüfte Gastgeber, die von vorab von dem unabhängigen Prüfinstitut Certified auf Herz und Nieren geprüft worden waren. Bei der letzten Zertifizierungsprüfung Ende 2017 – Certified nimmt sich die Häuser alle drei Jahre vor – hat das Holiday Inn in den Kategorien Business-Hotel, Conference-Hotel und „Green“-Hotel jeweils mit der Note „sehr gut“ abgeschnitten.

Dass nun zum sehr guten Prüfergebnis auch das bundesweite Urteil der Kunden in der Kategorie „Green“-Hotel hinzukommt, ist eine zusätzliche Bestätigung für das Hotel. Insbesondere, weil es sich um ein Kunden-Urteil handelt und unter den Abstimmungsberechtigten echte Profis waren, unter anderen Mitglieder des Verbandes Deutsches Reisemanagement (VDR) oder Travel-Manager. Direktor Arnd Hagemeier zeigt sich begeistert: „Es ist eine tolle Teamleistung aller Mitarbeiter, dass unser Hotel so hoch in der Gunst der Geschäftsreisenden steht.“

(NGZ)