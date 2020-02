Neusser Tollitäten übernehmen Hofburg : Vier Suiten für das Prinzenpaar

Das ist doch mal ein Türschild: KA-Präsident Jakob Beyen (l.) und das Neusser Prinzenpaar Prinz Bernd I. und Novesia Conny I. übernahmen von Hoteldirektor Arndt Hagemeier (2.v.l.) sowie Anja Berger und Koray Ataman die Schlüssel zur Hofburg. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Prinzenpaar samt persönlicher Begleitung ist bis Veilchendienstag Gast des Hotels Holiday-Inn an der Anton-Kux-Straße.

Im Wohnraum ist mit Blumen, Sekt und kleinen süßen Aufmerksamkeiten ein herzliches Willkommen arrangiert, im Schlafzimmer liegen Bademantel und Hausschuhe bereit – das Prinzenpaar samt persönlicher Begleitung ist bis Veilchendienstag Gast des Hotels Holiday-Inn an der Anton-Kux-Straße. Kein Hauen und Stechen, kein Kriegsgeschrei, kein Anstürmen an Mauern – die Karnevalisten haben die Hofburg am Mittwochabend ganz friedlich einnehmen können. Sehr zur Freude von Hoteldirektor Arnd Hagemeier, der sich mit einer kleinen Mannschaft auch kaum hätte erfolgreich wehren können.

Prinzenpaar und großes Gefolge samt den Tanzmariechen Laura von der Stadt- und Prinzengarde sowie Lara von der Novesiagarde der Blauen Funken brachten mit ihren Solotänzen Farbe und Temperament in die Lobby des Hotels – die zufällig anwesenden Gäste aus fernen Ländern konnten da nur staunen. Wie zum Beispiel Jesus Mathus aus Los Angeles. „Very nice surprise“, so der Amerikaner, der beruflich für eine Software-Firma in Neuss weilt. Für die Lieben daheim dokumentiert er mit Fotos, was derzeit im Rheinland Verrücktes abläuft.

Vier Suiten sind in der sechsten Etage des Hotels reserviert – guter Ausblick auf die Stadt garantiert. Zur Ausstattung gehört auch ein großer Fernseher, den Prinz Bernd I. (Heck) und seine Novesia Conny I. (Breuer-Heck) wohl kaum nutzen werden. Denn schon nach ihrer ersten Nacht im Hotel begann der „Dienst“ am Altweiber-Donnerstag um 8 Uhr früh mit dem Besuch der Albert-Schweitzer-Grundschule in Reuschenberg. Nach weiteren Besuchen beim Lokalradio, der Gemeinnützigen Wohnungs-Genossenschaft (wo ein zweites Frühstück gereicht wurde) sowie der Commerzbank und beim Bauverein traten die Tollitäten dann um 11.11 Uhr am Rathaus zum Möhnensturm an.

Prinz Bernd und Novesia Conny sind erst das zweite Prinzenpaar, das im Holyda-Inn residiert. Zuvor war jahrelang das Dorint-Kongresshotel die Adresse des Prinzenpaares – bis KA-Präsident Jakob Beyen das Hotel im Hammfeld als neuen Partner gewinnen konnte. Ihm imponiert die Großzügigkeit des Hotel-Managements schließlich lief ja in Düsseldorf noch bis Donnerstag die Messe „Euro-Shop“. Das Prinzenpaar wird die Suiten mit wechselndem Gefolge belegen. Fest gebucht ist nur Prinzenführer Dieter Schiller, tageweise lösen sich die Adjutantenpaare ab. ho-/-nau

