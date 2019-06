Freund und Mitarbeiter der NGZ : Ein treuer Sohn der Stadt Neuss wird Montag 90 Jahre alt

Neuss Kämpferisch ist er bis ins hohe Alter geblieben. Wenn er bei der Lektüre „seiner“ NGZ einen Fehler entdeckt oder ganz und gar anderer Meinung ist, dann ruft Hermann-Josef Breuer in der Redaktion an.

Freundlich, aber bestimmt: „Hören Sie mal ...“ Es ist ja auch ein Gespräch unter (ehemaligen) Kollegen. Von 1953 an schrieb er als freier Mitarbeiter für die NGZ. In 60 Jahren wurden seine Kürzel „Manes“ oder „h-er“ zu einem Markenzeichen. Seine Einsatzgebiete waren weit gefasst, wenn ihm auch das Schützenwesen und der Karneval besonders am Herzen lagen. Aber er berichtete auch aus den Ausschüssen des Rates und von der Galopprennbahn.