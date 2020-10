Gesamtschule an der Erft in Neuss : Eisaktion zur Finanzierung der Abifeier

Gesamtschule an der Erft in Neuss

Neuss Wegen der Corona-Pandemie stehen angehende Abiturienten vor dem Problem, Aktionen zur Finanzierung der Abifeier 2021 auf die Beine zu stellen. An der Gesamtschule an der Erft setzen die Schüler auf kreative Lösungen.

Für eine Überraschung sorgte jetzt an der Gesamtschule an der Erft der 13. Jahrgang: Die angehenden Abiturienten hatten das „EisRad“ auf den Schulhof gestellt und versorgten Mitschüler und Lehrer in der Mittagspause mit einem süßen Nachtisch. Die leckeren Sorten – von Milchreis-Zimt, über Sorbet Brombeere bis hin zu veganer indischer Mango – fanden großen Anklang bei den Schülern und dem Kollegium an der Erft.