Konzert im Romaneum Neuss : Eine Familie voller Musik

Neuss Mit der Null hat es angefangen. Glaubt zumindest Vater Georg Corman, Dozent an der Musikschule und einst Musikalischer Leiter der Musicals von Alter Post und Musikschule. Das Musical „Die Kopfrechnerin“ hat er betreut und nach etlichen Casting-Versuchen die Rolle der „Null“ besetzt, indem er zu Hause Tochter Mascha rekrutierte.

„Ich hab ihr damals etwas Kompliziertes geschrieben“, sagt Komponist Corman lachend, „das mochte und mag sie immer noch.“ Denn inzwischen ist Mascha die vierte Corman, die sich der Musik verschrieben hat. Denn auch Mutter Michaela Corman ist Sängerin und betreibt zusammen mit Ehemann Georg die Musikschule „drei-klang“ in Düsseldorf. Mascha Corman (32) ist Stimmkünstlerin und Performerin. Sie studierte Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und der Hochschule der Künste in Bern, wo sie gerade an ihrem Master arbeitet, sowie Gehörlosenpädagogik an der Universität Köln. „Sie ist auf dem Sprung“, sagt Georg Corman, „zieht zurück nach Köln.“ Sie sei es vor allem gewesen, die eine CD von Vater und Tochter forciert habe, die Titel zusammenfasst, die in fünf Jahren zu einem Literaturprogramm für die Düsseldorfer Stadtbibliothek entstanden seien.