Korrektur: Falsches Bild bei Artikel über Diamanthochzeit

Neuss Bei der Berichterstattung zur Diamanthochzeit der Eheleute Christel und Friedhelm Pfauch ist unserer Redaktion ein Fehler unterlaufen: Das Bild zu dem Artikel zeigt nicht das Ehepaar Pfauch, sondern die Eheleute Katharina und Heinrich Wolf, die am morgigen Samstag, 19. Mai, Kronjuwelenhochzeit feiern. Wir bitten, den ärgerlichen Fehler zu entschuldigen. Rechts neben diesem Text ist nun das passende Bild zur Diamanthochzeit der Eheleute Christel und Friedhelm Pfauch, die sich 1958 in der Neusser Christuskirche das Ja-Wort gaben.

Drei Jahre nach der Hochzeit der Pfauchs kam Tochter Marion zur Welt, die heute im Haus ihrer Eltern in Weissenberg wohnt und die beiden im Alltag unterstützt. Enkelin Jennifer, geboren 1988, und der dreijährige Urenkel Till wohnen in Uedesheim. Kennengelernt hatte sich das Paar in einem Düsseldorfer Kino Mitte der 50er Jahre.