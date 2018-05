Neuss: Ein Fest im Botanischen Garten

Neuss

Zum Tag des Botanischen Gartens haben die Freunde und Förderer für kommenden Sonntag, 27. Mai, eingeladen. Von 11 bis 17.30 Uhr bieten sie ihren Gästen jede Menge Abwechslung. Los geht es um 9 Uhr mit einer Vogelstimmenwanderung, ab 10 Uhr ist eine Gartenführung geplant. Musik der 60er Jahre präsentieren "Take Two" von 11 bis 12 Uhr. Tipps und Tricks für den grünen Daumen gibt es ab 11 Uhr. Ein Vortrag über Bienen, Dichterlesungen, eine ökumenische Vesper sowie ein Chor, bei dem alle mitsingen können, sind ebenso geplant wie Butoh-Tanz und eine Ausstellung im Landhaus. Verschiedene Künstler zeigen an unterschiedlichen Orten ihr Handwerk. Der Zugang zum Botanischen Garten ist an der Bergheimer Straße 67 oder an der Körner-/Ecke Weingartstraße.