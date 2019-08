Städtepartnerschaft in Dormagen : Mit Gästen aus St. André im Landtag

Dormagen Ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft stand ein Besuch aus den Partnerstädten Dormagen und Saint-André im Düsseldorfer Landtag.

Als Rahmenprogramm für die französischen Gäste gab es einen Bummel über die Königsallee und durch die Düsseldorfer Altstadt. Auch die einstige Kaiserpfalz in Kaiserswerth lernten die Franzose kennen. „Wir sind froh, dass das Interesse an Deutschland in Saint-André nach wie vor so groß ist und auch ein solcher Austausch in politischen Fragen möglich ist“, so Schirmacher. Die nächste Begegnung ist im September beim Europafest in Saint-André.