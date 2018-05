Neuss

Das britische Königshaus hat auch in Neuss eine Menge Fans. Etliche davon trafen sich jetzt in der Seniorenresidenz an der Katharina-Braeckeler-Straße, um beim "Public Viewing" die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle live im Fernsehen mitzuverfolgen. Dazu hatten Pflegedienstleiterin Ricarda Stein und Hausleiter Carsten Körner auch die Nachbarschaft des Hauses herzlich eingeladen.