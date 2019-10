Der Paritätische in Neuss : Sorgenvolle Worte zum Abschied

Der Paritätische in Neuss

Karl Boland (M.) wurde im Beisein von Gerhard Schule, Ingrid Landen und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (v.r.) von Reiner Breuer (l.) das Stadtsiegel in Bronze verliehen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Sozialverbände wie „Der Paritätische“ sind mit ihren Wertvorstellungen in der Öffentlichkeit nicht mehr unangefochten, sondern werden von populistischer Seite angegriffen. Und: Die Minderheiten, um die sich diese Verbände kümmern, sind nicht mehr sicher.

Beides nennt Karl Boland furchtbar, aber auch herausfordernd. Zu seiner Verabschiedung als Kreisgruppen-Geschäftsführer des „Paritätischen“ rief er dazu auf, sich mit allen Minderheiten solidarisch zu zeigen– und zwar offen. Wie drängend das Problem ist, zeigt schon die Tatsache, dass zur Mitgliederversammlung des Paritätischen am Dienstag (29.) im Kunstcafé Einblick eine Referentin zum Thema „Rechtsextreme Tendenzen in Einrichtungen der sozialen Arbeit“ sprechen wird. Es könne sein, dass in Elternversammlungen jemand aufsteht und Stimmung mache gegen Mitarbeiterinnen mit Kopftuch, nennt Boland ein Beispiel. „Das war vor Jahren undenkbar – aber wir müssen uns und unsere Mitarbeiter darauf vorbereiten.“