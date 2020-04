Store No. 16 : Andrea Buchholz berät in Corona-Zeiten per Videochat

Neuss Andrea Buchholz liefert ihre Artikel nicht nur, sie bietet auch eine Beratung per Video-Chat an.

Es sind Zeiten, in denen Kreativität gefragt ist: Was tun, wenn die Kunden nicht mehr selbst vorbei kommen können? Vor dieser Frage stand auch Andrea Buchholz. Ende November hat sie ihr Geschäft „No. 16“ an der Krämerstraße in Neuss eröffnet. Dort bietet sie Mode in verschiedenen Preisklassen und Dekorationsartikel an. „Der Verkauf ist gut angelaufen, der Februar war bombastisch“, erzählt sie. Im März sollte damit Schluss sein: „Es sind keine leichten Zeiten, nun sind Ideen gefragt“, sagt die Inhaberin. So liefert sie ihre Mode- und Dekorationsartikel nun auch an Kunden. Damit die Kunden auf zusätzlichen Service, den es in einer Boutique gibt, nicht verzichten müssen, bietet Buchholz auch eine Beratung per Telefon oder Videochat an.