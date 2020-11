Corona in Neuss : Mutmacher fürs Haus Nordpark

Nordstadt Der Schützenlustzug FT64 hat eine enge Bindung zum Haus Nordpark. Das gilt auch in schweren Zeiten. Jetzt, wo die Senioreneinrichtung mit Corona zu kämpfen hat, setzen die Schützen ein Zeichen der Unterstützung.

Seit vielen Jahren erfreut der Neusser Schützenlustzug FT64 die Bewohner der Senioreneinrichtung „Haus Nordpark“ mit einem musikalischen Frühschoppen am Schützenfestdienstag. Mit musikalischer Begleitung des Musikvereins Holzheim brachten die Schützen somit Jahr für Jahr ein Stück Heimat und Kirmesfreude in die Einrichtung. Wegen Corona war das in diesem Jahr nicht möglich. Die Bindung zum Haus Nordpark gilt für den Zug aber nicht nur für gute Zeiten, sondern nach den Corona-Fällen in der Einrichtung auch jetzt.