Verteilaktion in Neuss : Schutzmaterial für niedergelassene Ärzte

Rhein-Kreis Mehr als 3500 niedergelassene Ärzte sowie Psychotherapeuten, Dialysepraxen und Privatärzte aus dem Rhein-Kreis, Düsseldorf und dem Kreis Mettmann haben jetzt in Neuss große Mengen an Schutzmaterial erhalten.

Seit Anfang März gibt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein bei großen Verteilaktionen einheitlich bestückte Pakete mit FFP2-Masken, Schutzkitteln, Schutzhauben, Handschuhen und Mundschutz an ihre Mitglieder aus. „Aufgrund der anfänglichen Mangelsituation beim so wichtigen Schutzmaterial für die Versorgung der Patienten in Pandemiezeiten haben wir als KV Nordrhein frühzeitig begonnen, Schutzmaterial zu beschaffen und zu verteilen – zunächst an unsere Notdienstpraxen und Praxen in besonders betroffenen Regionen wie dem Kreis Heinsberg und der Städteregion Aachen, in der Folge flächendeckend an alle Niedergelassenen in Nordrhein“, sagte Carsten König, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein, am Rande der Verteilaktion auf dem Kirmesplatz.